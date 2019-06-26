الموانئ العراقية تدشن عمليات التحميل الجانبي لناقلات النفط العملاقة

2019/06/26 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، اليوم الاربعاء، بدء عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط العملاقة والمنتجات النفطية وفق أحدث متطلبات العمل الدولية في مياهنا الإقليمية شمال الخليج العربي.

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