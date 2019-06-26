2019/06/26 | 18:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواد ظريف: لا استقرار في المنطقة دون وجود إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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