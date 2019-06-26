“بالوثيقة” الاتصالات تحبس انفاس الانترنت لمدة ساعتين خلال فترة امتحانات السادس الاعدادي.. زين واسياسيل وكورك للتنفيذ لطفا..!!!

2019/06/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصبح قطع خدمة الانترنت خلال فترة امتحانات المرحلة الاعدادية “ظاهرة موسمية” اعتاد العراقيون على دفع ضريبتها عندما تنقطع الخدمة من الساعة الـ9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا في الاعوام الماضية.لكن في هذا العام يبدو الامر مختلفا ، فما ورد في توجيهات وزارة الاتصالات يظهر أن انقطاع خدمة الانترنت سيكون من الساعة الـ6 […]

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