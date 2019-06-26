2019/06/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، منح أي جهة اجازة لاستيراد البيض، مشيرة الى استمراها بدعم المنتوج المحلي في جميع المواد الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تنفي منح أي إجازة لاستيراد البيض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تنفي منح أي إجازة لاستيراد البيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).