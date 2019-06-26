2019/06/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الاربعاء، أن الحظر الجائر المفروض على ايران سيبوء بالفشل، بفضل التعاون بين الشعب والمسؤولين.

وفي حديثه خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد حاجي زادة: الحظر المفروض سيبوء بالفشل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد حاجي زادة: الحظر المفروض سيبوء بالفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).