استثمار بابل تدعو الى تسهيل استحصال موافقات المشاريع الاستثمارية

2019/06/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة استثمار بابل وكالة باسم عبيس الجنابي ضرورة تسهيل استحصال موافقات المشاريع الاستثمارية تمهيدا لمنحها وفقا لقانون الاستثمار.وبين الجنابي” اهمية التنسيق بين الهيئة و الجهات مالكة العقار ومديرية التخطيط العمراني لوضع متطلبات تصميمية للمشاريع الاستثمارية خلال اجتماع عقده في مقر الهيئة و ضم مدراء وممثلي الدوائر ذات العلاقة بحضور رئيس لجنة الاستثمار […]

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