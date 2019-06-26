وزير التعليم ينهي تكليف رئيس جامعة كربلاء من مهامه

2019/06/26 | 18:48

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، اليوم الأربعاء، أمراً بإنهاء تكليف رئيس...





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