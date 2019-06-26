الموانئ تدشن عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط العملاقة

2019/06/26 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزارة النقل، عن بدء عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط العملاقة والمنتجات النفطية وفق أحدث متطلبات العمل الدولية في مياهنا الإقليمية شمال الخليج العربي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"ملاكات الموانئ باشرت فجر اليوم بعمليات تحميل ناقلات النفط والمنتجات النفطية، وفق نظام التشغيل المشترك STS { تاج البحر } "،مبينة ان " هذا المشروع الدولي سيحقق مردودآ ماليآ كبيرا للاقتصاد الوطني حيث يعد رافدا مهمآ وشريانا رئيسيا يصب في دعم الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس ايجابآ على زيادة الإيرادات للشركة".انتهى

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