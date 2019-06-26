2019/06/26 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، انهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير التعليم قصي السهيل اصدر امر وزاري بانهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء {ا.د منير حميد طليفح} من مهام منصب جامعة كربلاء {وكالة} بناءً على طلبه ويستمر تدريسياً على ملاك كلية الهندسة وكما موضح في الكتاب الرسمي الصادر اعلاه".انتهى

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