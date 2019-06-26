الإفراط في استخدام الهواتف يسبب شوكة الجمجمة

2019/06/26 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يخشى الناس في العادة أن تؤثر الهواتف والأجهزة الإلكترونية على صحة عيونهم، بالنظر للأشعة التي تنبعث منها، لاسيما في الظلام، لكن خبراء أستراليين حذروا من ضرر أكثر خطورة.وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشخص الذي يكثر من استخدام الهاتف الذكي، يظهر لديه ما يشبه شوكة عظمية في الجهة الخلفية من […]

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