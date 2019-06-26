2019/06/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 82Ec1ja_I8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسة الخارجية للعراق .. استرداد للمكانة الاقليمية والدولية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسة الخارجية للعراق .. استرداد للمكانة الاقليمية والدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).