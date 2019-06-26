2019/06/26 | 18:58

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دي بيك على جدول أعمال ريال مدريد وبوجبا الأساس

ما يزال لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام

تحت أنظار ريال مدريد ، رغم التركيز على التوقيع مع الفرنسي بول

بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد يضع فان دي بيك كخطة

“ب” في حال فشل النادي في التوقيع مع بول بوجبا.وتألق فان دي بيك في الموسم الماضي حيث كان واحداً من الركائز

الأساسية التي قادت أياكس لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ،

بجانب تقديمه مستويات كبيرة مع منتخب هولندا في بطولة دوري أمم

أوروبا بعد وصول النهائي قبل الخسارة على يد البرتغال.ووفقاً لنفس الصحيفة فإن ريال مدريد معجب جداً بفان دي بيك بسبب

طريقة لعبه المناسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، حيث أنه

يمتاز بالحركة واللعب المباشر.

ويركز ريال مدريد حالياً على ضم بوجبا ، لكن دي بيك اللاعب الأكثر

إتاحة ، حيث يبلغ سعره 60 مليون يورو ، مقابل 100 مليون يورو

لبوجبا.ولعب دي بيك 57 مباراة في الموسم الماضي ، مسجلاً 17 هدفاً وصنع 13

هدفاً لزملائه.

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