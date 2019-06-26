English | كوردى

وزير المالية يترأس الاجتماع العاشر لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022


وزير المالية يترأس الاجتماع العاشر لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022
2019/06/26 | 18:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لتقديم الخدمات للمواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يترأس الاجتماع العاشر لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يترأس الاجتماع العاشر لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا