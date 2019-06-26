نور صبري تعليقاً على تهديده: الكثير من الأمور ستُكشف في الأيام المقبلة

2019/06/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اكد الحارس الدولي السابق، نور صبري، أن الكثير من الأمور ستُكشف خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن قضية التهديدات التي تلقتها.وقال صبري لـ /المعلومة/ إن “الايام القليلة المقبلة، سيتم الكشف عن الكثير من الامور التي تخص التهديدات التي تلقيتها من الوسط الرياضي وخارجه”.وأوضح بالقول، “اشعر بسعادة كبيرة حين اشاهد كمية الدعم التي […]

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