2019/06/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثارت صور صادمة لمهاجر سلفادوري وابنته البالغة عامين لقيا مصرعهما غرقا اثناء محاولتها عبور نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة، الغضب بسبب الخطر الذي يواجهه المهاجرون الساعون إلى اللجوء.وكان اوسكار مارتينز راميريز فر من السلفادور مع زوجته البالغة 21 عاما وابنتهما، وقرر القيام بالرحلة الخطرة للعبور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور مهاجر سلفادوري وطفلته لقيا مصرعهما غرقا تثير الغضب وكالة خطوة برس.

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