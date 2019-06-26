2019/06/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير النقل الأردني انمار الخصاونة أن بلاده والعراق أصبحا يتبادلان 250 شاحنة محملة بالبضائع يومياً.وأضاف الخصاونة لـ24 على هامش زيارة ميدانية له بمدينة إربد شمال الأردن، أن هذا الرقم يعطي دلالة على تطور الحركة التجارية بين البلدين، لاسيما أن منطقة التبادل التجاري بين البلدين كان لا يدخلها يومياً أكثر من 10 شاحنات بضائع.وتوقع الوزير الأردني أن "تشهد حركة النقل والشحن التجاري بين الأردن والعراق انتعاشاً ملموساً خلال الأشهر القليلة القادمة"، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات والمزايا التي أعلنت الحكومة الأردنية عن توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة الأردني إلى العراق.وقال إن "العراق سمح باستيراد البضائع من ميناء العقبة، وهو الأمر الذي سيزيد من أسطول الشاحنات الأردنية التي ستدخل إلى العراق".وأشار الخصاونة إلى أن "21 ألف شاحنة أردنية تأثرت بإغلاق معبري الكرامة بين الأردن والعراق، وجابر بين الاردن وسوريا خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن الوضع بدأ بالتحسن تدريجياً مع افتتاح المعبرين".وأضاف أن "الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات للحد من زيادة أعداد الشاحنات، حيث تم إلغاء الإعفاءات الجمركية بقرار من مجلس الوزراء، إذ لن يسمح بضم أي شاحنة جديدة إلا بعد شطب الشاحنة القديمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (250 شاحنة تتبادل البضائع بين العراق والاردن يومياً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (250 شاحنة تتبادل البضائع بين العراق والاردن يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).