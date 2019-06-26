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بالصور : الحشد الشعبي ينظم مسيرة كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتحرير الفلوجة

العراقامن

بالصور : الحشد الشعبي ينظم مسيرة كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتحرير الفلوجة

الأربعاء 26 يونيو 2019 - 18:44

بالصور : الحشد الشعبي ينظم مسيرة كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتحرير الفلوجة

أعلنت قيادة عمليات قاطع شرق الانبار الحشد الشعبي عن خروج المئات من ابطال الحشد الشعبي واعداد كبيرة من ابناء مدينة الفلوجة، اليوم الاربعاء بمسيرة كبرى جابت شوارع المدينة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتحريرها من دنس الدواعش التكفيريين.

الجدير بالذكر ان قيادة عمليات قاطع شرق الانبار حشد شعبي بقيادة الشيخ طاهر الخاقاني تضم اللواء الثاني والسابع واللواء السابع والعشرين حشد شعبي،ومقرها مدينة الفلوجة.

انتهى .ا.ع

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