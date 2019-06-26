اسلحة جديدة بتقنيات متطورة تكشفها القوات اليمنية سترعب العدو

2019/06/26 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي للقوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة ستزيح قريبا الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وأكد العميد سريع أن الكشف عن هذه الأسلحة الجديدة سيمثل تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية سيما تلك الأسلحة التي خضعت لمراحل تجريبية ناجحة وأثبتت فاعليتها في ميدان المعركة قبل أن يتم الإعلان عنها والمزودة بتقنيات متطورة.

وأشار إلى أن كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار في إطار الحق المشروع للدفاع عن النفس والوطن.

وأضاف متحدث القوات المسلحة" وهي فرصة لأن نوجه التحية للأخوة في الصناعات الحربية ولكل الشباب اليمني في ميدان المعركة المصيرية ضد قوى الغزو والعدوان".

انتهى.

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