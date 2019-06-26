الهيئة العامة للكمارك: منع استيراد محصول الفلفل من كافة المنافذ الحدودية

2019/06/26 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الهيئة العامة للكمارك، الاربعاء، منع استيراد محصول الفلفل من كافة المنافذ الحدودية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، (26 حزيران 2019)، انه "استنادا الى كتاب وزارة الزراعة دائرة التخطيط والمتابعة قسم مراقبة اسعار المنتجات الزراعية المرقم 18302 في 12 حزيران 2019، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الفلفل من كافة المنافذ الحدودية اعتبارا من تاريخه اعلاه".

ولفت البيان إلى "منح مدة 10 ايام بعد اصدار كتاب المنع للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزءا من الارسالية وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ماتبقى من الارسالية".

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