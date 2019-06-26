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حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق


حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق
2019/06/26 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

اندلع حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى.

وذكر مصدر امني لمراسل سومر نيوز عن" اندلاع...

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