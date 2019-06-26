الغزي يستعرض مع الإيكو الأولويات المشتركة لحسم ملف النازحين

2019/06/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، مدير مكتب المفوضية الاوربية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية إيكو لويجي باندولفي، والمدير الجديد لمكتب المفوضية في العراق كرستوف ريتاليان.

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