الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة مشاريع التعايش والمصالحة

2019/06/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت والوفد المرافق لها خطواتهم القادمة بشأن مشاريع التعايش السلمي والمصالحة الوطنية.

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