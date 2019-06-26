مجلس نينوى يوجه نداء استغاثة للحكومة الاتحادية والمتطوعين لإخماد حرائق الكبريت

2019/06/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… وجه مجلس محافظة نينوى، الاربعاء، نداء استغاثة للحكومة الاتحادية في بغداد والمتطوعين للمساعدة في اطفاء حرائق الكبريت.وقالت عضو المجلس أصيل شاهين في بيـان تلقت /المعلومة /، نسخة منه، “نطالب الحكومة المركزية والاهالي والمتطوعين ارسال امدادات من سيارات الاسعاف والاطفاء والاليات من قلابات وشفلات والتوجه لمنطقة المشراق للمساعدة في اطفاء الحرائق”.وفي […]

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