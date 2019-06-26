الصناعة تعلن السيطرة على حريق المشراق

2019/06/26 | 19:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ نينوى

وجه مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة إلى حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بسبب حرائق المشراق.

وقال عضو مجلس نينوى، أصيل شاهين، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "اناشد حكومة بغداد وحكومة الإقليم والأ

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان، الاربعاء، عن موافقة الحكومة الاتحادية "مبدئيا" على مساواة رواتب الشهداء في اقليم كردستان مع اقرانهم في بغداد.

وقال محمود حاجي صالح، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلي

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، اليوم الأربعاء، أمراً بإنهاء تكليف رئيس جامعة كربلاء من مهامه.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب وزير التعليم العالي، قصي السهيل، تضمنت أمراً وزارياً بإنهاء

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