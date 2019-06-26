اصابة عشرة موظفين من معمل كبريت المشراق بينهم ثلاثة رجال اطفاء جنوب الموصل

2019/06/26 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني عن اصابة عشرة موظفين في معمل كبريت المشراق بينهم ثلاثة موظفين في مديرية الدفاع المدني.وقال النقيب عمر جمال لوكالة وطن للانباء ان”عشرة موظفين اصيبوا جراء تعاملهم مع الغازات السامة واصيبوا بحالات اختناق وتم نقلهم لمشافي الموصل “.واضاف جمال ان”الغازات تم السيطرة عليها بعد اندلاعها من قبل الحريق الذي نشب […]

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