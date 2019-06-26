التعليم نيابية: بعض الجامعات الأهلية أشبه بدكاكين ولاتصلح روضة وعددها وصل 67

2019/06/26 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… شبهت لجنة التعليم النيابية، الأربعاء، الجامعات الأهلية بـ”الدكاكين والبيوت”، وفيما اشارت الى ان بعضها لا تصلح كرياض أطفال، كشفت عن ارتفاع أعدادها في العراق الى أكثر من 67 جامعة أهلية.وقال عضو لجنة التعليم رياض المسعودي لـ/المعلومة/ إن “عدد الجامعات الأهلية في العراق بتزايد مستمر من دون ضوابط ومحددات لعملها”.وأضاف ان […]

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