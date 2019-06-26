2019/06/26 | 19:58

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بسبب حرائق الكبريت..



إعلان النفير العام في نينوى

بغداد/..



أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الأربعاء، النفير العام في المحافظة بسبب حريق قرب كبريت المشراق.

وقال المرعيد، في بيـان تلقته، "عين العراق نيوز"، “نعلن النفير العام في نينوى وعلى جميع المؤسسات في المحافظة الاستعجال في إخماد الحرائق التي نشبت في معمل كبريت المشراق”.

وجه مجلس محافظة نينوى، الاربعاء، نداء استغاثة للحكومة الاتحادية في بغداد والمتطوعين للمساعدة في اطفاء حرائق الكبريت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ /المعلومة/ بأن حرائق حقول الكبريت في نينوى وصلت لمناطق خطيرة للغاية، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني ، مصرع أحد منتسبيها اثناء الاستنفار لمكافحة حريق قرب المشراق.



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