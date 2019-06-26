2019/06/26 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استراتيجية اسرائيل تجاه العراق في عام 2025) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7t5U0DOktSU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استراتيجية اسرائيل تجاه العراق في عام 2025) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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