2019/06/26 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7t5U0DOktSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استراتيجية اسرائيل تجاه العراق في عام 2025) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استراتيجية اسرائيل تجاه العراق في عام 2025) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).