2019/06/26 | 20:00

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اصابة عشرة موظفين من معمل كبريت المشراق بينهم ثلاثة رجال اطفاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني عن اصابة عشرة موظفين في معمل كبريت

المشراق بينهم ثلاثة موظفين في مديرية الدفاع المدني. وقال النقيب عمر جمال ، ان"عشرة موظفين اصيبوا جراء تعاملهم مع

الغازات السامة واصيبوا بحالات اختناق وتم نقلهم لمشافي الموصل ".واضاف جمال ان"الغازات تم السيطرة عليها بعد اندلاعها من قبل الحريق

الذي نشب في محيط معمل كبريت المشراق "

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