2019/06/26 | 20:00

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شعت : اسرائيل تحاول رشوة الشعب الفلسطيني بصفقـة القرن مقابل القدس

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

07:46 pm

27

اكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني ان اسرائيل تحاول رشوة الشعب

الفلسطيني الذي لا يقبل بكل أموال العالم ثمنا للقدس والاستقلالية

. شعث اكد خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد استضافته في لجنة العلاقات والشؤون

الخارجية النيابية ان اللجنة أكدت دعمها الواضح للقضية الفلسطينية

والوقوف الى جانب شعبها ، ورفضها لصفقة القرن ، مبينا ان اسرائيل تريد

انهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة العربية.



من جانبه قال رئيس لجنة

العلاقات الخارجية شيركو محمد ان الاجتماع مع الوفد الفلسطيني ، كان

ايجابيا وناقش القضايا المشتركة ،وتم تأكيد موقف العراق الثابت

بالتمسك بالقضية الفلسطينية وتطوير العمل البرلماني المشترك بين مجلسي

النواب العراقي والفلسطيني.

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