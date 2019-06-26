المرور تعلن البدء بأعمال المرحلة الثانية من تأهيل طريق سريع صلاح الدين شمالي بغداد

2019/06/26 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن بدء أعمال المرحلة

الثانية من تأهيل طريق سريع صلاح الدين شمالي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه “سيتم البدء بأعمال المرحلة الثانية من_ك تأهيل طريــق سريع صلاح الدين

بأتجاه الشعلة السريع، الجانب الآخر بعد الاتفاق مع المسؤولين على ان تكون مدة العمل

لمدة (60) يوما مع فتح الطريق المحاذي الخدمي ليكون سالك أمام حركة المركبات الكبيرة

والصغيرة”.

ونوهت المديرية، مستخدمي الطريق وابتداءً من يوم غد بـ”تخفيف

السرعة والانتباه للتحويلة”، مؤكدة أنه “سيتم نصب العلامات التحذيرية وبمسافة

كافية تفاديا للحوادث”

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