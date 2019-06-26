الحلبوسي يبحث مع السفير السعودي تسهيل الاجراءات للحجاج العراقيين

2019/06/26 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء،

سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، انه “بحث سيادته خلال اللقاء العلاقات العراقية السعودية”، مؤكدًا

على “ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين”.

واضاف “كما بحث الحلبوسي مع السفير السعودي استعدادات

موسم الحج لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين”.

من جانبه أكد السفير السعودي أن “بلاده تحرص على تطوير

علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام”.

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