هل هناك مخطط لمحو الموصل القديمة؟

2019/06/26 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ناشطون في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق) من مخطط يستهدف مدينتهم لمحو تاريخها وإجبار أهالي المدينة القديمة فيها تحديدا

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