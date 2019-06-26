بالفيديو .. رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي رئيس مجلس اللوردات البريطاني

2019/06/26 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، رئيس مجلس اللوردات البريطاني اللورد بيتر نورمان فاولر في مقر المجلس بالعاصمة لندن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات التشريعية، بما يضمن تطوير العمل الرقابي والبرلماني في البلاد.

واشاد الرئيس برهم صالح، بدور المملكة المتحدة ومواقفها الساندة للحكومة والشعب العراقي في تصديه للإرهاب ومساهمتها في بناء مدنه، لاسيما المحررة منها.

من جهته، رحب فاولر بزيارة رئيس الجمهورية الى لندن وإسهامه في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، مؤكداً رغبته الجادة لتوطيد العمل والتنسيق المشترك بين مجلسي اللوردات والنواب العراقي.

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