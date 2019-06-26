2019/06/26 | 20:12

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سومر نيوز: بغداد..



أثار ارتفاع سعر البيض في بعض المحافظات العراقية مؤخراً، ردود فعل “غاضبة”، وتساؤلات ...

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