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"ازمة البيض".. مواطنون يشكون والزراعة تفسّر


2019/06/26 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أثار ارتفاع سعر البيض في بعض المحافظات العراقية مؤخراً، ردود فعل  “غاضبة”، وتساؤلات ...

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