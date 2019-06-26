الموانئ تدشن عمليات التحميل الجانبي لناقلات النفط العملاقة بمياه العراق الإقليمية

2019/06/26 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت الموانئ العراقية، الأربعاء، عمليات التحميل الجانبي STS لناقلات النفط العملاقة في مياه العراق الأقليمية، وفق احدث متطلبات العمل الدولية.

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