افتتاح مبنى الإدارة العامة الجديد للمصرف العراقي للتجارة في بغداد

2019/06/26 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مستشار وممثل رئيس مجلس الوزراء إحسان الحكيم، اليوم الأربعاء، مبنى الإدارة الجديدة للمصرف العراقي للتجارة في العاصمة بغداد

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