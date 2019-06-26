اجتماع أمني بحضور الحشد يؤكد على التعاون حفاظا على الاستقرار في بيجي

2019/06/26 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، اجتماع أمني رفيع بحضور قيادات الحشد الشعبي، فيما أكد المجتمعون على ضرورة التعاون المشترك وبذل

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