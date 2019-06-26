2019/06/26 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، مصرع أحد منتسبيها وإصابة اثنين آخرين جراء حريق اندلع في محيط معمل كبريت المشراق.وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحرائق التي اندلعت في محيط معمل الكبريت خلفت شهيدا ومصابين اثنين من المنتسبين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع منتسب في الدفاع المدني وإصابة اثنين جراء حريق في كبريت المشراق وكالة خطوة برس.

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