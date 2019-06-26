رئيس مجلس نينوى يؤكد : اجرينا اتصالات مع عبد المهدي وشنكالي منذ اندلاع حرائق كبريت المشراق

2019/06/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى، ان حرائق حقول كبريت المشراق باتت تحت السيطرة بفضل شجاعة واندفاع فرق الاطفاء والجهات الساندة لها.وقال جتو لوكالة وطن للانباء ان اتصالات مستمرة جرت منذ اندلاع هذه الحرائق مع الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وكريم شنكالي وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان وتم التباحث حول هذه […]

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