استشهاد احد منتسبي الدفاع المدني واصابة 5 اخرين نتيجة حرائق كبريت المشراق وانقلاب عجلة اطفاء جنوب الموصل

2019/06/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد احد منتسبي رجال الاطفال واصيب 5 اخرون جراء حرائق معمل كبريت المشىراق جنوب الموصل.وقال العقيد حسام خليل مدير الدفاع المدني لوكالة وطن للانباء ان”احد منتسبي الدفاع المدني استشهد واصيب خمسة اخرون فضلا عن انقلاب عجلة اطفاء جراء اخماد الحرائق جنوب الموصل “/انتهى

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