بالصور.. حريق معمل كبريت المشراق واستنفار عام

2019/06/26 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ادى انلاع حريق بالقرب من معمل كبريت المشراق في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الى اعلان الحكومة المحلية للمحافظة النفير العام واستنفار كافة الجهود لاخماد الحريق والسيطرة عليه من القوات الامنية وقوات الدفاع المدني وقوات الحشد الشعبي.

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