الداخلية تعلن اعتقال المسؤول عن 'بيت المال والزكاة' في 'داعش'

2019/06/26 | 20:24

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الداخلية تعلن اعتقاأعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كركوك، الاربعاء، عن اعتقال القيادي المسؤول عن "بيت المال والزكاة" في تنظيم "داعش".ل المسؤول عن "بيت المال والزكاة" في "داعش"

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية عن محل تواجد الارهابي المطلوب (ر.أ.م) وهو القيادي المسؤول عن بيت المال والزكاة في تنظيم داعش الارهابي بقضاء الحويجة، وهو متواجد ضمن محافظة كركوك والمطلوب قضائيآ وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت المديرية، "على الفور تم تشكيل قوة بإمرة مدير القسم ومداهمة دار الارهابي المذكور اعلاه والقبض عليه وتم تسليمه الى جهة الطلب حسب الاختصاص الوظيفي، علمآ انه مشترك في قضايا قتل وتفجير في قاطع الحويجة".

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