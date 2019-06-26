مجلس نينوى يحذر: 60 دارا بيعت لجهات غير معروفة في أيمن الموصل

2019/06/26 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..استغرب عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار اليوم الاربعاء ، تصريحات محافظ نينوى بشأن استثمار أيمن الموصل، محذرا من خطورة التلاعب بتصميم المدينة القديمة.وبين العبار لـ /المعلومة/ إن “تصريحات محافظ نينوى منصور المرعيد بشأن توجيه الاهالي الى بيع ممتلكاتهم واستثمار المدينة القديمة، امر مفاجئ لنا كمجلس محافظة، خصوصا وان الايام الماضية […]

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