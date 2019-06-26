2019/06/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى.وذكر مصدر امني عن” اندلاع حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق، مما قد ينذر بحدوث كارثة كبرى”.واضاف ان” الشركة ناشدت الدفاع المدني ومحافظ نينوى ودوائر الدولة و وزارة الصناعة الى التدخل السريع والفوري التوجه فوراً لغماد الحريق و انقاذ الاهالي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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