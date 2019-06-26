مسلحون بزي عسكري يقتلون 50 شخصا في اثيوبيا

2019/06/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا عن مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات للمسلحين غربي البلاد.ونقلت وكالات عن مسؤول أمني محلي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في إقليم بنيشنقول قماز”،موضحا ان “مسلحين بزي عسكري مموه نفذوا الهجوم فجر الاثنين.وقتل فيه أكثر من 50 شخصا وأصيب 23 آخرون بجروح”.واكد المسؤول “نحن مستمرون بالتحقيق في

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