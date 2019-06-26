2019/06/26 | 20:31

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البرلمان يعقد جلسة إعتيادية الخميس وهذا جدول اعمالها (وثيقة)

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

08:03 pm

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من المقرر أن يعقد مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم

الخميس جلسة إعتيادية لقراءة ومناقشة عدد من القوانين. مراسل آفاق في البرلمان أوضح أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون

الخدمة المدنية الاتحادي والتعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال

المنقولة وغير المنقولـة العائدة الى اركان النظام البائد والتصويت

على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة ، والتصويت

على مشروع قانون تعديل قانون الشركات، فضلاً عن التصويت على قرار بشأن

التصاريح الأمنية .

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