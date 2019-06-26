الجبوري تطالب بتحرك عسكري وخدمي لتجنب كارثة احتراق الكبريت جنوب الموصل

2019/06/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذرت النائبة انتصار الجبوري، اليوم الاربعاء، من التبعات الكارثية لاحتراق مادة الكبريت، في مناطق مخلفاته جنوب الموصل، بعد وصول حرائق الحشائش اليه.وقالت النائبة في بيان تلقت /SNG/، اليوم الاربعاء نسخة منه، ان “الحرائق في المشراق تتسع رقعتها بين ساعة واخرى، منذرة بكارثة خطيرة سيسببها احتراق الكبريت وانتشار الانبعاثات السامة، التي تهدد حياة المواطنيين ...

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