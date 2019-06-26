فيديو.. استنفار في نينوى بعد حريق المشراق

2019/06/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر في الدفاع المدني العراقي مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوبي الموصل.وقال النقيب عمر جمال في الدفاع المدني لمراسلنا إن "القتيل إطفائي وأن الحريق اندلع ضمن محيط كبريت المشرق على بعد نحو ٢٠ كيلومترا جنوب الموصل وأن 11عجلة إطفاء تعمل على إخماد الحريق ومكافحته من أجل عدم انتشار الحريق داخل المعمل".

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يظهر اللقطات الأولى للحريق:

وقالت مصادر أمنية إن "مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنيين القريبين من موقع الحادث".وأعلن محافظ نينوى منصور المرعيدي النفير العام، ووجه جميع المؤسسات بالاستعجال في إخماد الحرائق.

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