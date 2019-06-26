الإعلان عن زيارة البابا للعراق يثير ردود فعل ايجابية واسعة

2019/06/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة / المونيتور أثار إعلان قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس عزمه على زيارة العراق في العام المقبل، توقّعات إيجابيّة مختلفة لدى أوساط عراقيّة عديدة، لا سيّما أنّها المرّة الأولى التي يربط بها البابا زيارته، في وقت محدّد معلن عنه رسميّاً.ولقد أخذ تأكيد أهميّة الزيارة زخماً بعد زيارة رئيس جمهوريّة العراق برهم صالح للفاتيكان وتشجيعه قداسة البابا …

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